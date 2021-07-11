Лионель Месси играл в финале Кубка Америки с повреждением

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы в финальном матче Кубка Америки с национальной командой Бразилии (1:0) рассказал о повреждении нападающего Лионеля Месси.



«У Месси была проблема с подколенным сухожилием, и то, что он продолжил играть, многое говорит о том, какой он футболист. Тренировать его — это уникальный опыт. Если бы люди знали его так, как знаем мы, они бы любили его гораздо больше», — приводит слова Скалони Ole.



В полуфинале сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) Сборная Бразилии, в свою очередь, одолела Перу (1:0).

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.