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Лионель Месси играл в финале Кубка Америки с повреждением

Лионель Месси играл в финале Кубка Америки с повреждением
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы в финальном матче Кубка Америки с национальной командой Бразилии (1:0) рассказал о повреждении нападающего Лионеля Месси.

«У Месси была проблема с подколенным сухожилием, и то, что он продолжил играть, многое говорит о том, какой он футболист. Тренировать его — это уникальный опыт. Если бы люди знали его так, как знаем мы, они бы любили его гораздо больше», — приводит слова Скалони Ole.

В полуфинале сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) Сборная Бразилии, в свою очередь, одолела Перу (1:0).

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.

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