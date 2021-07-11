Лионель Месси играл в финале Кубка Америки с повреждением

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы в финальном матче Кубка Америки с национальной командой Бразилии (1:0) рассказал о повреждении нападающего Лионеля Месси.
«У Месси была проблема с подколенным сухожилием, и то, что он продолжил играть, многое говорит о том, какой он футболист. Тренировать его — это уникальный опыт. Если бы люди знали его так, как знаем мы, они бы любили его гораздо больше», — приводит слова Скалони Ole.
В полуфинале сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) Сборная Бразилии, в свою очередь, одолела Перу (1:0).
Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.
- 11 июля 2021
-
10:52
-
10:49
-
10:42
-
10:28
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:13
-
07:16
-
06:00
-
05:17
-
04:56
-
04:51
-
04:44
-
03:40
-
03:32
-
03:02
-
02:46
-
01:37
-
00:56
-
00:51
-
00:46
-
00:12
- 10 июля 2021
-
23:53
-
23:44
-
23:40
-
23:31
-
23:01
-
22:59
-
22:43