76% читателей «Чемпионата» будут болеть за сборную Италии в финале Евро-2020

Подводим итоги опроса среди читателей «Чемпионата». Пользователям предлагалось ответить на вопрос, за кого они будут болеть в финале чемпионата Европы — 2020.

В опросе приняли участие более 9,2 тыс. человек. 76% читателей будут болеть за сборную Италии, 11% — за сборную Англии, 13% просто хотят увидеть красивый футбол.

Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Встречу финала Евро-2020 обслужит бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом (Нидерланды). Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел (Нидерланды) и Эрвин Зейнстра (Нидерланды). Резервный рефери — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.