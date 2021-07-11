Магомед Оздоев: «Зениту» реально дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов. Дальше — шансы малы

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о целях санкт-петербургского клуба в новом розыгрыше Лиги чемпионов.
«Лигу чемпионов выигрывают команды, у которых бюджеты по миллиарду. Мы должны смотреть на реалии, анализировать. Моё мнение: если мы говорим о спортивном результате, то дойти до четвертьфинала «Зениту» ещё реально, имея определённый бюджет. Но дальше — шансы малы. Десятка топ-клубов мира покупает лучших игроков планеты. «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Барселона» — у них космические бюджеты. Но они не выигрывают Лигу чемпионов каждый год. «Барселона» — вы сами видели, на какой дистанции она выбыла в этом году. Хотя от них тоже требуют. Но даже исходя из этого, про них не говорят, что они бездари.
Футбол, он такой. Ты сегодня можешь себя показать так, а завтра — иначе. Добиваться результата на европейском уровне — тяжело. В Лиге чемпионов собраны лучшие команды. Если мы хотим её выиграть, нужно развиваться по всем направлениям. Покупать лучших игроков мира и, конечно, воспитывать своих», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».
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