Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси и Неймар обнялись после матча финала Кубка Америки. Видео

Месси и Неймар обнялись после матча финала Кубка Америки. Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Бразилии Неймар подошёл к форварду сборной Аргентины Лионелю Месси после матча финала Кубка Америки. Футболисты обнимались, пока аргентинцы праздновали победу в турнире. Неймар четыре года играл вместе с Лео за «Барселону».

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла команду Бразилии со счётом 1:0. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.

Месси стал лучшим игроком, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира. Это первый трофей для Лео со сборной на крупных турнирах.

Аргентина выиграла 15-й титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз становилась серебряным призёром и ещё пять раз бронзовым. В активе Уругвая шесть вторых мест и девять третьих.

Новость по теме
Тысячи аргентинских болельщиков празднуют победу сборной в финале Кубка Америки. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021