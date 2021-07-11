Карпин — о падении Стерлинга в матче с Данией: там близко никакого пенальти быть не может

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о пенальти, назначенном в ворота сборной Дании в дополнительное время полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии (1:2 ДВ).



«Конечно, это не было нарушение правил. С тех ракурсов, с которых показывали эпизод, — там близко никакого пенальти быть не может. Я до сих пор не понимаю эту систему VAR с той точки зрения, когда они вмешиваются, а когда — нет. Этого понять не могу. Если нет того, что свистнул судья, VAR должен вмешиваться. Но это в моём понимании. У них там как-то по-другому. Когда им удобно, они вмешиваются, а когда неудобно — нет. По каким критериям это определяется?» — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».



Напомним, пенальти в ворота датчан в полуфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и принёс команде победу.