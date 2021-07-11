Карпин — о падении Стерлинга в матче с Данией: там близко никакого пенальти быть не может

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о пенальти, назначенном в ворота сборной Дании в дополнительное время полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии (1:2 ДВ).
«Конечно, это не было нарушение правил. С тех ракурсов, с которых показывали эпизод, — там близко никакого пенальти быть не может. Я до сих пор не понимаю эту систему VAR с той точки зрения, когда они вмешиваются, а когда — нет. Этого понять не могу. Если нет того, что свистнул судья, VAR должен вмешиваться. Но это в моём понимании. У них там как-то по-другому. Когда им удобно, они вмешиваются, а когда неудобно — нет. По каким критериям это определяется?» — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, пенальти в ворота датчан в полуфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и принёс команде победу.
- 11 июля 2021
-
12:27
-
12:26
-
12:13
-
12:01
-
11:36
-
11:25
-
11:19
-
11:13
-
11:13
-
11:09
-
10:52
-
10:49
-
10:42
-
10:28
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:13
-
07:16
-
06:00
-
05:17
-
04:56
-
04:51
-
04:44
-
03:40
-
03:32
-
03:02
-
02:46
-
01:37
-
00:56