Агуэро показал, что происходило в раздевалке Аргентины после победы в Кубке Америки. Видео

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро показал, что происходило в раздевалке команды после победы в Кубке Америки. Игроки пели песни, танцевали, а в центре стоял завоёванный трофей.
Капитан сборной Лионель Месси стал лучшим игроком, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира. Это первый трофей для форварда со сборной на крупных турнирах.
Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла команду Бразилии со счётом 1:0. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.
Аргентина выиграла 15-й титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз становилась серебряным призёром и ещё пять раз бронзовым. В активе Уругвая шесть вторых мест и девять третьих.
- 11 июля 2021
-
12:27
-
12:26
-
12:13
-
12:01
-
11:36
-
11:25
-
11:19
-
11:13
-
11:13
-
11:09
-
10:52
-
10:49
-
10:42
-
10:28
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:13
-
07:16
-
06:00
-
05:17
-
04:56
-
04:51
-
04:44
-
03:40
-
03:32
-
03:02
-
02:46
-
01:37
-
00:56