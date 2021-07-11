Агуэро показал, что происходило в раздевалке Аргентины после победы в Кубке Америки. Видео

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро показал, что происходило в раздевалке команды после победы в Кубке Америки. Игроки пели песни, танцевали, а в центре стоял завоёванный трофей.

Капитан сборной Лионель Месси стал лучшим игроком, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира. Это первый трофей для форварда со сборной на крупных турнирах.

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла команду Бразилии со счётом 1:0. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.

Аргентина выиграла 15-й титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз становилась серебряным призёром и ещё пять раз бронзовым. В активе Уругвая шесть вторых мест и девять третьих.