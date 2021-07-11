Оздоев — об ошибке Киркорова: он не обязан меня знать, так же как и я его

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев рассказал, как отреагировал на ошибку российского певца Филиппа Киркорова, перепутавшего его с игроком ЦСКА Марио Фернандесом.
«Да я спокойно отношусь. Артисты живут в своей индустрии, многих из нас не знают, путают. Абсолютно нет проблем. Я воспитанный человек. Филипп Киркоров не обязан меня знать, так же как и я его. Но просто всем известно, что Филипп — это такая большая личность в своей сфере. Его все знают. Многие любят то, чем он занимается. В общем, абсолютно спокойно отнесся ко всему этому», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».
Напомним, комичный эпизод произошёл во время визита артиста к национальной команде. Киркоров остановил своего сына перед Оздоевым, сказав: «Здравствуйте, Марио! Ну вот, смотри, это твой кумир». Далее певец обратился к окружающим с вопросом: «Он по-русски говорит?»
- 11 июля 2021
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