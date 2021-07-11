Шкурин — о дебюте за киевское «Динамо»: мог только вообразить такое

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин, перешедший в киевское «Динамо» на правах аренды, поделился впечатлениями от дебюта за украинскую команду. Напомним, форвард забил гол в товарищеском матче со швейцарским «Серветтом» (1:1).
«Наверное, мог только вообразить такое. Даже не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20-25 минут. Я даже не ожидал, что получу столько игрового времени. Готовился, разминался, ждал своего шанса. Как-то не было волнения перед выходом на поле. Было хорошее настроение. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то что ливень испортил качество газона и качество футбола. Тем не менее, игра удалась.
Забивать голы в любом случае нужно. Если я не буду забивать, то не буду и играть. Нужно начинать проявлять себя по крайней мере в товарищеских матчах. Ребята поздравили с голом. Сказали, что я молодец. И тренеры похвалили», — приводит слова Шкурина пресс-служба киевского «Динамо».
- 11 июля 2021
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