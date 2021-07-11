Роналдо — о Месси: не стоит недооценивать этого коротышку — то, что он делает, впечатляет
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Бывший бразильский нападающий Роналдо высказался об отсутствии побед у Лионеля Месси в составе сборной Аргентины в Кубке Америки до последнего на данный момент розыгрыша турнира.
«Давайте не будем вдаваться в подробности по поводу прошлых проигрышей Месси в финале Кубка Америки. Если говорить о Лиге чемпионов, то я тоже ни разу её не выигрывал. Не стоит недооценивать этого коротышку — то, что он делает, впечатляет. Его игра заставляет весь мир в него влюбляться», — приводит слова Роналдо Marca.
Напомним, в финале Кубка Америки — 2021 сборная Аргентины обыграла национальную команду Бразилии со счётом 1:0. Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.
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