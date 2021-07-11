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Хёнесс: англичане не умеют себя вести. Девочка в футболке Германии плачет, они орут на неё

Хёнесс: англичане не умеют себя вести. Девочка в футболке Германии плачет, они орут на неё
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Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс негативно высказался об английских болельщиках в преддверии финального матча чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия.

«Когда маленькая девочка в футболке сборной Германии плачет, а весь стадион орёт на неё и свистит, когда звучит национальный гимн Дании, — это тот спортивный дух, который присущ англичанам. Они не умеют себя вести во всех смыслах», — приводит слова Хёнесса Sport1.de.

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Англия.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.

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