Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки сборной Англии отправят призовые за Евро-2020 в благотворительные фонды

Игроки сборной Англии отправят призовые за Евро-2020 в благотворительные фонды
Аудио-версия:
Комментарии

Игроки сборной Англии согласились разделить свои призовые за Евро-2020 между благотворительными организациями, сообщается в "твиттере" talkSPORT. Команда получит сумму € 11 млн, если в финале обыграет сборную Италии.

Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Встречу финала Евро-2020 обслужит бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом (Нидерланды). Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел (Нидерланды) и Эрвин Зейнстра (Нидерланды). Резервный рефери — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

Новость по теме
Хёнесс: англичане не умеют себя вести. Девочка в футболке Германии плачет, они орут на неё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021