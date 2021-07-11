Анатолий Тимощук: хочется увидеть дополнительное время в финале Евро-2020

Украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Италия — Англия.



«Англичане из шести своих игр пять провели дома, в финале сыграют на «Уэмбли». Датчане почти все матчи провели дома, итальянцы много играли в Риме. Даже по полуфиналу мы видели, насколько ощутима поддержка болельщиков для домашней команды – трибуны гнали англичан вперёд, заряжали и давили на соперника. Для итальянцев это будет небольшим минусом, но эта команда и в Мюнхене хорошо играла, здорово оборонялась. В полуфинале у испанцев было колоссальное владение мячом, но Италия хорошо перестраивалась, добавляла в движении за счёт замен.

Оба соперника достойны финала, не скажешь, что кто-то появился там случайно. Каждый полуфинал оставил приятное впечатление, поэтому снова жду интересного матча. Даже хочется дополнительное время, чтобы увидеть больше качественного футбола. Уверен, что несмотря на небольшую поддержку, итальянцы выйдут настроенными и воспользуются шансом. Буду болеть за Италию – 2:1 или 1:1 и серия пенальти», — приводит слова Тимощука «Р-Спорт».