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Станислав Черчесов отправился во Владикавказ. Видео

Станислав Черчесов отправился во Владикавказ. Видео
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов был замечен в аэропорту. Специалист отправился на отдых во Владикавказ.

Черчесов и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. А тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.

Технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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