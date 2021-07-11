Тите: в финале Кубка Америки сборная Бразилии хотела играть, но был антифутбол

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о финальном матче Кубка Америки с национальной командой Аргентины (0:1).



«Организация матча оставляла желать лучшего. Поле было ужасным, игроки подвергались риску. Подобного не должно быть на таких крупных турнирах. Что касается самого матча, мы хотели играть, но был антифутбол. Соперники постоянно ныряли, чтобы заработать фол, и требовалась целая вечность, чтобы игра продолжилась. Арбитр не управлял ходом игры. Стратегия Аргентины заключалась в том, чтобы прерывать игру», — приводит слова Тите Reuters.



Напомним, в полуфинале сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) Сборная Бразилии, в свою очередь, одолела Перу (1:0).