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Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Евро-2020

Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Евро-2020
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия.

«Предпочтения отдаю хорошему футболу. Надеюсь, он таким и будет. Абсолютно две равные команды, очень сбалансированные и в атаке, и в обороне. Италия и Англия классно выбегают в контратаки, но у англичан есть Кейн — это человек, который делает результат. У итальянцев такого игрока нет. К тому же, у Англии своё поле и болельщики, это тоже преимущество. На этом чемпионате Европы — футбол будущего. Есть на что посмотреть. Сложно предсказывать, как всё закончится. Всё определят игроки на поле», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Англия.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.

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