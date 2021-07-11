Андрей Шевченко: пять лет отработал в сборной Украины, теперь нужно оценить наше будущее

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах на будущее.
«Определённо, я бы хотел однажды возглавить какой-нибудь клуб. Я отработал пять лет в сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее. Какой я тренер? Вы видели лишь добрую версию меня, злую лучше не знать. На этой работе иногда приходится быть таким. Меня вдохновляли такие мастера, как Лобановский, Анчелотти, Моуринью. Великие тренеры, которые многое выиграли», — приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.
Напомним, сборная Украины на групповом этапе одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).
- 11 июля 2021
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