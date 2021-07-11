В «Барселоне» выявлено два случая заражения коронавирусом

«Барселона» на официальном сайте сообщила о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией среди футболистов второй команды.



Результаты тестов нападающего Илиаса Ахомача и защитника Рамоса Минго на COVID-19 оказались положительными. Ранее игроки были вызваны для тренировок с основной командой «Барселоны». На данный момент футболисты изолированы, заболевание протекает бессимптомно.

Сегодня, 11 июля, игроки основной команды каталонского клуба прошли медицинские тесты. Старт тренировок команды запланирован на завтра, 12 июля.

Напомним, «Барселона» набрала в 38 матчах 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал мадридский «Атлетико» (86). В тройку лидеров турнира также вошёл «Реал» (84).