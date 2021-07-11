УЕФА раздумывает об увеличении количества команд на Евро до 32

УЕФА рассматривает вопрос расширения чемпионата Европы с 24 до 32 команд, сообщает Associated Press.



Пересмотр формата проводится по мере того, как идёт определение сборной-хозяйки Евро-2028. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Если будет решено увеличить количество команд, УЕФА мог бы популяризовать Лигу наций, которая в конечном итоге сможет заменить отборочный турнир чемпионата Европы.

Причина возможного расширения с 24 до 32 команд — ещё и сглаживание формата финального турнира. С Евро-2016 в плей-офф турнира участвуют также четыре лучшие команды, занявшие третье место. Однако при таком формате некоторым командам приходится ждать последних игр на групповом этапе Евро, чтобы узнать, получилось ли у них выйти в 1/8 финала.