Леонид Федун рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, за какую команду будет болеть в финале чемпионата Европы.
«В финале буду болеть за Италию. Почему? Потому», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Встречу финала Евро-2020 обслужит бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом (Нидерланды). Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел (Нидерланды) и Эрвин Зейнстра (Нидерланды). Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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