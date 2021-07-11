Фанаты сборной Англии взрывали пиротехнику возле отеля сборной Италии

Английские фанаты ночью 11 июля устроили фейерверк возле отеля, где расположилась сборная Италии, сообщает The Sun.
Итальянская команда проживает в роскошном двухэтажном комплексе Myddelton Lodge. Фанаты сборной Англии запускали фейерверк на автостоянке ближайшего к отелю паба. Пиротехнику взрывали около 2.30 по местному времени. Однако сообщается, что все номера в отеле полностью звукоизолированы.
Ранее болельщики сборной Дании рассказали о поведении фанатов национальной команды Англии во время полуфинального матча Евро-2020 (1:2 ДВ). По их словам, англичане пытались отбирать у датчан флаги и даже плевали в детей.
Сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 11 июля 2021
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