И. Федотов: Карасёву надо держаться в десятке лучших судей. Он и финал ЛЧ получить может

Арбитр Игорь Федотов оценил уровень судейства Сергея Карасёва на чемпионате Европы — 2020.
«На Евро футбольная жизнь для Карасёва не заканчивается — скоро начнётся сезон РПЛ, после — еврокубки. И теперь следить за назначениями Карасёва на эти игры в России будут пристальнее: «Сейчас Карасёву 42 года, так что на следующем чемпионате мира он работать может, — говорит Федотов. — Главное, держаться в десятке лучших судей Европы, постоянно качественно работать на матчах Лиги чемпионов. Если он получит на них назначение и хорошо справится с четвертьфиналами или даже полуфиналами, то и финал ЛЧ получить может. Карасёву важно не опускать планку, которую он задрал на Евро, — любую ошибку в РПЛ ему будут ставить в укор гораздо больше, чем раньше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.
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