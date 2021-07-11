Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. Федотов: Карасёву надо держаться в десятке лучших судей. Он и финал ЛЧ получить может

И. Федотов: Карасёву надо держаться в десятке лучших судей. Он и финал ЛЧ получить может
Аудио-версия:
Комментарии

Арбитр Игорь Федотов оценил уровень судейства Сергея Карасёва на чемпионате Европы — 2020.

«На Евро футбольная жизнь для Карасёва не заканчивается — скоро начнётся сезон РПЛ, после — еврокубки. И теперь следить за назначениями Карасёва на эти игры в России будут пристальнее: «Сейчас Карасёву 42 года, так что на следующем чемпионате мира он работать может, — говорит Федотов. — Главное, держаться в десятке лучших судей Европы, постоянно качественно работать на матчах Лиги чемпионов. Если он получит на них назначение и хорошо справится с четвертьфиналами или даже полуфиналами, то и финал ЛЧ получить может. Карасёву важно не опускать планку, которую он задрал на Евро, — любую ошибку в РПЛ ему будут ставить в укор гораздо больше, чем раньше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Карасёву могли припомнить, что он не встал на колено». Россиянин — в топ-3 судей Евро «Карасёву могли припомнить, что он не встал на колено». Россиянин — в топ-3 судей Евро

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
в Google Podcasts
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021