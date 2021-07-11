Арбитр Федотов назвал сильные стороны в судействе Карасёва на Евро-2020

Арбитр Игорь Федотов назвал сильные стороны в судействе Сергея Карасёва на чемпионате Европы — 2020.
«Прежде всего у Карасёва за эти матчи надо отметить одинаковую трактовку единоборств. Многие путают планку допустимых единоборств и планку жёлтых карточек, а это разные вещи. По жёлтым у судей просто есть свои рекомендации. А именно последовательность в решениях у Карасёва была всегда. Даже в игре Нидерландов и Чехии, где во втором тайме Карасёв чуть-чуть подсел, он быстро собрался, не посадил команды на свисток и продолжил гнуть свою линию. Психологию он показал отличную: голландцы активно побежали в атаку, было много стыков, но Карасёв отлично доработал матч до конца. С игроками он много не разговаривал, лишь объяснял решение по красной — хотя к этому вопросов было и не так много. Карасёву особо и разговаривать не требовалось — игроки понимали его решения», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 июля 2021
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