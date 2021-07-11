«Были сомнения». Бальбуэна рассказал о решении перейти в «Динамо»

Парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, что не сразу решился на переход в российский клуб.



«Сначала были сомнения, ведь Россия далеко от Парагвая. Было непросто принять решение, мы с женой очень долго думали, разговаривали на эту тему. Но в конце концов решили ехать и не жалеем об этом. Так я и оказался в Москве и в «Динамо», — сказал Бальбуэна в видео на YouTube-канале «Динамо».



В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Фабиан выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтианс», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.

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