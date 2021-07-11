УЕФА усилит борьбу с договорными матчами и коррупцией

Представители исполнительного комитета УЕФА провели собрание в полном составе перед финалом чемпионата Европы — 2020. Одной из ключевых тем в «повестке дня» стало обсуждение борьбы с договорными матчами и коррупцией.

«Исполнительный комитет УЕФА согласился увеличить ресурсы, которые УЕФА инвестирует в борьбу с договорными матчами, и продолжить развитие своего внутреннего подразделения экспертов и следователей в этой области. Разведка, расследование и предотвращение являются основными секторами, которые необходимо усилить, чтобы лучше бороться с договорными матчами.

В стратегии действий основное внимание уделяется укреплению сотрудничества с соответствующими международными и местными властями, увеличению поддержки лиц, борющихся с договорными матчами на национальном и международном уровнях. Также предусмотрена разработка комплексной программы обучения, повышение осведомлённости, разработка и использование дополнительных технологических инструментов для более точного выявления проблем, связанных с честностью, и укрепление имеющихся человеческих ресурсов.

Дополнительные ресурсы будут вложены в борьбу с деятельностью синдикатов организованной преступности, нацеленной на европейские футбольные матчи и соревнования, и подрыв их деятельности путём развития более тесного сотрудничества с правоохранительными органами Европы», — сообщает пресс-служба УЕФА.