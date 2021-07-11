Новичок «Динамо» Бальбуэна: Шварц объяснил, как вести себя в раздевалке, на поле и в быту

Парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о встрече с командой и главным тренером Сандро Шварцем.
«Мои одноклубники — отличные. После первых тренировок всем доволен. Сейчас стремлюсь к тому, чтобы как можно скорее влиться в коллектив. По поводу моей роли на футбольном поле у меня ещё не было разговоров с главным тренером. Он объяснил мне правила, что я должен делать, как вести себя в раздевалке, на поле и в быту. Я только приехал и мне важно знать, что можно делать, а что нельзя. Эти правила помогут, особенно в ближайшее время», — сказал Бальбуэна в интервью клубной пресс-службе.
В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Фабиан выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтианс», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.
- 11 июля 2021
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