Болельщики сборной Италии устроили сумасшествие в Риме перед финалом Евро. Видео

Болельщики сборной Италии находятся в ожидании финального матча Евро-2020, в котором их национальная команда встретится с Англией уже сегодня.
Итальянские болельщики устроили сумасшествие в фан-зоне в Риме за несколько часов до финала чемпионата Европы. Так, десятки, а то и сотни тысяч итальянцев поют гимн и другие национальные песни, развернув флаги своей страны. Антуража в эту атмосферу финала добавляет обилие пиротехнических средств.
Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.
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