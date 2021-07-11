Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики сборной Италии устроили сумасшествие в Риме перед финалом Евро. Видео

Болельщики сборной Италии устроили сумасшествие в Риме перед финалом Евро. Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики сборной Италии находятся в ожидании финального матча Евро-2020, в котором их национальная команда встретится с Англией уже сегодня.

Итальянские болельщики устроили сумасшествие в фан-зоне в Риме за несколько часов до финала чемпионата Европы. Так, десятки, а то и сотни тысяч итальянцев поют гимн и другие национальные песни, развернув флаги своей страны. Антуража в эту атмосферу финала добавляет обилие пиротехнических средств.

Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
в Google Podcasts
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster.

Новость по теме
На финале Евро английских болельщиков будет почти в 10 раз больше, чем итальянских
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021