Болельщики сборной Италии устроили сумасшествие в Риме перед финалом Евро. Видео

Болельщики сборной Италии находятся в ожидании финального матча Евро-2020, в котором их национальная команда встретится с Англией уже сегодня.

Итальянские болельщики устроили сумасшествие в фан-зоне в Риме за несколько часов до финала чемпионата Европы. Так, десятки, а то и сотни тысяч итальянцев поют гимн и другие национальные песни, развернув флаги своей страны. Антуража в эту атмосферу финала добавляет обилие пиротехнических средств.

Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.

Слушайте там, где удобно:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster.