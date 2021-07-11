Футболисты «Чайки» смогут расторгнуть контракты без санкций

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что футболисты «Чайки», которую понизили до ПФЛ, смогут расторгнуть контракты с клубом без санкций.
«К нам обратились футболисты «Чайки», после того как клуб был переведён в ПФЛ, с вопросом: могут ли они расторгнуть договор без каких-либо санкций со стороны клуба? Мы в свою очередь проконсультировались с РФС и поняли, что фактически у нас нет такой прямой нормы в регламентах. Профсоюз выступил с предложением, учитывая, что есть норма с дисквалифицированными на шесть месяцев футболистами и клуб может с ними расторгнуть трудовой договор, сделать аналогичную возможность для футболистов уходить, если клуб переводят в дивизион ниже вследствие историй, как с «Чайкой».
РФС сработал и отреагировал оперативно. Спасибо Александру Дюкову, Александру Алаеву и Денису Рогачёву. Такое предложение было вынесено на бюро исполкома. Вчера, как я понимаю, бюро окончательно проголосовало за эту поправку, и теперь футболисты «Чайки» могут уволиться без риска санкций», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 июля 2021
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