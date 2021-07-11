Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак поделился ожиданиями от финала Евро-2020

Семак поделился ожиданиями от финала Евро-2020
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы — 2020, в котором сойдутся национальные команды Англии и Италии.

«Англичане оставляют очень приятное впечатление по игре. Что касается итальянцев, то внутри команды член нашего тренерского штаба Андреа Сканавино. Так что это может стать частичкой нашей общей победы.

Будем болеть за интересный футбол. Одна и другая команда достойны победы на чемпионате Европы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021