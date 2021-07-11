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Вильмар Барриос пропустит матч за Суперкубок России

Вильмар Барриос пропустит матч за Суперкубок России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник питерцев Вильмар Барриос, который в составе сборной Колумбии выступал на Кубке Америки, вернётся в команду перед началом РПЛ.

«Вильмар пропустит матч за Суперкубок, но перед первым туром РПЛ он уже прибудет в наше расположение», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная Колумбии с Барриосом дошла до полуфинала Кубка Америки — 2021, где проиграла сборной Аргентины в серии пенальти.

В прошедшем сезоне чемпионата России Барриос принял участие в 33 встречах за сине-бело-голубых, в которых отметился одной голевой передачей. Его трансферная стоимость оценивается в € 15 млн, а контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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