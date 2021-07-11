Сергей Карасёв записал обращение к болельщикам после Евро

Российский судья Сергей Карасёв, обслуживавший матчи Евро-2020, записал видеообращение к российским болельщикам.

«Друзья, всем судейский металлический привет! Несколько дней назад вернулся с Евро, как вы знаете, открыл «Инстаграм» и был настолько приятно удивлён и восхищён! Во-первых, тем, сколько вас, во-вторых, теми словами благодарности и поддержки, которые вы написали на протяжении турнира и после турнира. Я, честно говоря, пребываю в приятном шоке. Такого не испытывал никогда. Судейство, как вы знаете, это постоянная критика и постоянное давление. Очень растроган. Постараюсь ответить на все ваши комментарии и вопросы», — сказал Карасёв в видео, опубликованном в «Инстаграме».

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.

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