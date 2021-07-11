Зелимхан Бакаев: уверенность я не терял никогда. Играть в футбол не разучился

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал результат товарищеского матча с «Сочи» (4:0).

«Нам тренер говорит наслаждаться и играть свободно. Это основное. Игра товарищеская, но в чемпионате будет другая игра. Не нужно расслабляться и быть в фокусе. По-другому в чемпионате будет тяжело. Мы знаем, как играют против нас и с каким настроем выходят. Мы на сто процентов будем сосредоточены.

Во-первых, уверенность я не терял никогда, потому что 18 лет занимаюсь футболом. Не разучился играть в футбол. Дриблинг? Даже не шёл в него последний год, потому что играл в центре, это не фланг. В центре надо играть быстрее, своё лучшее качество использовал нечасто. Я сейчас играю в центре и на фланге. Чувствую себя комфортно и буду подтверждать это игрой. Сейчас точно рано говорить, но в чемпионате будут ответы на все вопросы. Все поймут, что не было никаких спадов из-за коронавируса, были другие причины», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.