Руй Витория прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал разгромную победу в матче с «Сочи» (4:0).
«Добрый вечер! Была достаточно удачная игра с нашей стороны. Перед игрой просил сыграть организованно и компактно в обороне, что и удалось. Как следствие, у соперника не было большого количества серьёзных моментов. В атаке тоже показали себя, используя глубину, разворачивали соперника и забили два гола, могли ещё забивать. Во втором тайме поменяли состав, но продолжали хорошо действовать в атаке. Мы убегали в контратаки отлично. Помимо качества игры в атаке и обороне, у нас ещё хороший результат. Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую игру.
Хочу сказать, что сегодня игра была серьёзная в плане замен, и касаемо выхода Зобнина на поле, нам нужен был игрок, который смог бы показать хорошие оборонительные качества, а именно в центре поля. Рома прекрасно отвечает требованиям, он в хорошей физической кондиции и ещё успевал подключаться в атаку. Мы его выпустили на поле, потому что «Сочи» создал нам проблемы в центре. Мои игроки в случае необходимости должны адаптироваться к игре и сыграть на нужной позиции», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 11 июля 2021
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