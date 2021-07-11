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Принц Уильям обратился к сборной Англии перед финалом Евро-2020

Принц Уильям обратился к сборной Англии перед финалом Евро-2020
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Герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии — Принц Уильям — обратился к сборной Англии накануне финального матча чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Италии.

«Гарет, Гарри и каждый член сборной Англии. Просто хочу пожелать вам удачи в эту ночь. Невероятное командное выступление. Каждый футболист сыграл свою роль, каждый член персонала тоже был по-настоящему важен.

Не могу поверить, что это происходит. Это так захватывающе. Я просто желаю вам удачи. Вся страна с вами. Так что просто верните футбол домой», — сказал принц Уильям в видеообращении, размещённом в «твиттере» Герцога и Герцогини Кембриджских.

Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.

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