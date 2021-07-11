Руй Витория поделился ожиданиями от финала Евро-2020

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после разгромной победы в матче с «Сочи» (4:0) поделился ожиданиями от финала Евро-2020.

«Буду смотреть финал, обе команды хороши и интересны. Особенно в том плане, что они начали свои проекты давно. Их сформировали не сейчас, а они долго эволюционировали. Они современно видят футбол и агрессивно играют, дают мало пространства. Игра решится в деталях. Не хочу гадать и делать ставки, обе команды отличные. Имеют высокое мастерство», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.