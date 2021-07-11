Б. Игнатьев: у нас болеют против Англии? Не знаю, как нарочно можно болеть против кого-то

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы.
«В финале буду поддерживать Италию, но думаю, что победы добьются англичане в силу ряда обстоятельств. Первое и главное: свои стены помогают. По качеству это команды равного уровня. но англичане более надёжно играют в обороне — этот фундамент позволит им выдерживать атакующий потенциал итальянцев. За счёт скорости своих нападающих они будут расшатывать оборону соперника, заставят их больше ошибаться и выплёскивать нервной и физической энергии. Как раз этой физической энергии может не хватить Италии.
У сборной Италии мне нравится ведение, направленность: они больше играют вперёд, демонстрируют хорошие скорости при переходе в атаку… Кроме разве что двух центральных защитников, они все умелые и не боятся идти в обыгрыш — это новый тренд. Любой из защитников может оказаться в районе, откуда забиваются голы, и предъявить свои козыри в виде игрового умения. Мне это импонирует. Я бы хотел посмотреть, что выиграет: современные тенденции или стабильность. По этой причине болею за одних, а жду подвоха со стороны других.
Людям нравится, как играет Италия: современно, раскованно, со знанием предмета. В России болеют против англичан? Не знаю, как нарочно можно болеть против кого-то. Думаю, российские поклонники поддерживают ту команду, которая им больше понравилась.
Судьи не могут помогать Англии в финале — могут лишь ошибаться, как и все обычные люди. Да, в полуфинале была допущена результативная ошибка, но я убеждён, что это не было предвзято. На таком уровне этого попросту не может быть», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дианой Валавичюте.
- 11 июля 2021
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