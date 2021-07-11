Урунова заявят за «Спартак-2», если он не покинет клуб. «Спартак» на него не рассчитывает

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о будущем полузащитника Остона Урунова.

«Урунов? Заявка в ФНЛ ещё идёт, он будет заявлен за неё, если не появится предложений по продаже или аренде. Основная команда на него не рассчитывает», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Спустя половину сезона хавбек вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 16 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,2 млн.



«Спартак» был готов продать Урунова в «Уфу» в летнее трансферное окно, однако генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов заявил, что клубам не удалось договориться.