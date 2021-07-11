В «Спартаке» назвали приоритетную позицию для усиления

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трансферных планах московского клуба.

«У нас есть сформированный шорт-лист по правому защитнику — он согласован с главным тренером. При этом мы согласовали две кандидатуры по опорнику — если будет принято решение приобрести игрока в центр полузащиты. В приоритете правый защитник. Тренер список согласовал — приоритеты в нём выделены. Мы приступили к переговорам. Это иностранцы. Что касается правого защитника, это не игрок, которому 21 год — постарше. При этом это не футболист, который приближается к 30-летней отметке.

Как отреагировали на пожелания со стороны представителей государства над потолком зарплат? Это всё возможно, если будут определённые решения в РФС. Что касается молодёжного состава нашей команды и «Спартака-2», мы сейчас формируем команды: подписываем контракт с игроками по определённой лесенке — они имеют определённый потолок зарплат с определённой системой повышения зарплаты по количеству сыгранных матчей. Мы изначально прописываем это в контракте», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.