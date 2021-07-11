Гендиректор «Спартака»: официальных предложений по Кралу в клуб не поступало

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об интересе разных клубов к полузащитнику Алексу Кралу.

«Лишний легионер? Это будет зависеть от предложения. Вы знаете, мы пытаемся трудоустроить Педро Рошу и Остона Урунова — дальше всё будет зависеть от предложения. Каждый игрок, заявленный за основную команду, безусловно, важен для нас. Надеюсь, каждому из них тренер найдёт наиболее оптимальное применение и все будут прогрессировать. Для того чтобы взять иностранца, нам необходимо освободить позицию для легионера.



Официальных предложений по Кралу в клуб не поступало. Разговоры идут, контакты с агентами с разных клубов есть, но предметных официальных предложений не поступало», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.