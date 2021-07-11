Джорджо Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории чемпионатов Европы

Защитник сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини (36 лет и 331 день) стал самым возрастным капитаном в истории чемпионатов Европы, обойдя Джанлуиджи Буффона, который играл в финале с Испанией на Евро-2012 (34 года 154 дня).

На этом турнире Джорджо провёл 4 игры, пропустив из-за травмы матчи со сборными Уэльса и Австрии.

Для центрального защитника эта игра станет 95-й за всю карьеру в составе национальной команды.

Матч между сборными Англии и Италии начнётся в 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» (Англия). Встречу обслужит бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом (Нидерланды). Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел (Нидерланды) и Эрвин Зейнстра (Нидерланды). Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).