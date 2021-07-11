На сайте ВГТРК проблемы с трансляцией финального матча Евро-2020 Италия — Англия

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире матч показывает телеканал «Россия 1», видеотрансляция которого доступна на сайте ВГТРК — «Смотрим.ру». Во время игры на сайте возникли проблемы с трансляцией — она стала прерываться едва ли не каждые 10 секунд.

Подобные технические неполадки вызвали в социальных сетях уйму критики и гневных комментариев со стороны зрителей, которые с нетерпением ждали главный футбольный матч лета.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.