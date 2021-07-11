Сборная Италии по футболу впервые с сентября 2020-го пропустила первой
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Сборная Италии по футболу в финальном матче Евро-2020 с национальной командой Англии пропустила на третьей минуте матча. Это первый случай с сентября 2020-го, когда итальянцы дают сопернику забить первым.
18 матчей подряд итальянцы не позволяли сопернику выходить вперёд. Последний такой случай был зафиксирован 4 сентября 2020-го года, когда национальная команда Боснии и Герцеговины открыла счёт в Лиге наций.
Сейчас сборная Италии уступает в финале Евро-2020 сборной Англии и может прервать ещё одну серию — 32 матча без поражений.
Сборная Англии впервые в своей истории может стать триумфатором чемпионата Европы. После первого тайма они лидируют в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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