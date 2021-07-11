Гол в финале Евро-2020 — первый забитый мяч Люка Шоу в составе сборной Англии

Защитник сборной Англии Люк Шоу отметился забитым мячом в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Италии. Этот гол стал для Шоу первым в составе «трёх львов».

Отметим, за взрослую сборную Англии Люк Шоу проводит 14-й матч. Он дебютировал в составе национальной команды весной 2014 года.

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Финальный матч континентального первенства обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. К перерыву англичане выигрывают со счётом 1:0 благодаря голу Люка Шоу.