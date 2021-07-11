Дэвид Бекхэм смотрит финал Евро вместе с Томом Крузом

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм присутствует на матче с Италией в финале Евро, который проходит на стадионе «Уэмбли».

Бекхэм смотрит финал Евро вместе с актёром Томом Крузом.

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



К 53-й минуте англичане выигрывают со счётом 1:0 благодаря голу Люка Шоу на 2-й минуте встречи. Забитый мяч защитника стал единственным ударом сборной Англии по воротам соперника за первый тайм финального матча. На счету Италии, в свою очередь, шесть ударов (один — в створ).



Финал континентального первенства обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).