Мяч перед началом финала Евро привезла машинка, раскрашенная в радужные цвета

Перед началом матча финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии мяч в центре поля доставила машинка на радиоуправлении, раскрашенная в радужные цвета.
К 63-й минуте англичане выигрывают со счётом 1:0 благодаря голу Люка Шоу на 2-й минуте встречи. Забитый мяч защитника стал единственным ударом сборной Англии по воротам соперника за первый тайм финального матча.
Финал континентального первенства обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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