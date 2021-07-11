Стерлинг «нырнул» в штрафной. Его освистали трибуны

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Одним из наиболее заметных игроков на поле является нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг. Но эта заметность не всегда со знаком «плюс». Так, в первом тайме, пытаясь ворваться в штрафную площадь Италии, Стерлинг «наткнулся» на Кьеллини и картинно упал, претендуя на пенальти. На трибунах раздался лёгкий свист в адрес британца.

Более показательный момент произошёл во втором тайме — Стерлинг ещё более явно «нырнул» в штрафной площади итальянцев. На этот раз Рахим получил более внушительную порцию свиста с трибун.