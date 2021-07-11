Италия — Англия: итальянцы сравняли счёт

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Автором гола стал Леонардо Бонуччи. Защитник после углового среагировал на отскок и с близкого расстояния вколотил мяч в ворота.
Встречу финала Евро-2020 обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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