Английские фанаты нападали на зрителей финала Евро в коридорах «Уэмбли»

В Сети появилось видео жёсткой драки с участием болельщиков сборной Англии на матче финала Евро с Италией. Фанаты нападали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», в коридорах между секторами.

Непонятно, избивали ли английские фанаты именно итальянских болельщиков. В ролике болельщики в цветах сборной Англии атакуют мужчин в синих футболках. Кроме того, один из фанатов ударил подростка, а мужчину азиатской внешности били ногами по голове сразу несколько человек. Видео опубликовано в «твиттере» журналиста Кайла Глена.

Ранее УЕФА выступил с заявлением по поводу беспорядков, произошедших в Лондоне перед финалом чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Италии и Англии. Болельщики без билетов штурмовали стадион «Уэмбли», пытаясь прорваться на него, перепрыгивали через ограждения, сносили заборы и сталкивались с сотрудниками стадиона и полицией.