Финал Евро-2020 стал седьмым в истории, в котором основное время завершилось вничью

Основное время финальной встречи чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Италии завершилось вничью. На гол англичанина Люка Шоу итальянцы ответили точным ударом Леонардо Бонуччи. Это седьмой финал в истории, когда в решающем матче команды не смогли выявить победителя за 90 минут.

Чемпионы 1960, 1976, 1996, 2000 и 2016 годов определялись в дополнительное время, а в финале Евро-1968 первый матч завершился вничью и, согласно регламенту, два дня спустя состоялась переигровка решающего матча.

Финал континентального первенства обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).