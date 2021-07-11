Бонуччи — самый возрастной автор гола в финалах чемпионата Европы

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи сравнял счёт в финале чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии. Таким образом, Бонуччи стал самым возрастным автором гола в финальных матчах Евро. Леонардо отметился взятием ворот в возрасте 34 года и 71 день.

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Финал континентального первенства обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).