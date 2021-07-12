Сборная Италии во второй раз в истории выиграла Евро

Сборная Италии в финале Евро-2020 переиграла английскую команду и стала чемпионом континента. Это произошло во второй раз в истории.
Впервые итальянцы выиграли Евро в 1968 году. В 2000-м и 2012 годах Италия играла в финалах турнира. Сборная Англии впервые в истории играла в финале Евро.
Чемпионат Европы по футболу, сокращённо Евро — главное соревнование национальных сборных, проводимое под руководством УЕФА. Соревнование проводится каждые 4 года начиная с 1960 года.
Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Финал континентального первенства обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.
- 12 июля 2021
-
02:04
-
01:57
-
01:51
-
01:49
-
01:43
-
01:41
-
01:38
-
01:37
-
01:36
-
01:33
-
01:27
-
01:26
-
01:25
-
01:18
-
01:17
-
01:12
-
01:12
-
01:07
-
00:58
-
00:55
-
00:54
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:22
-
00:04
- 11 июля 2021
-
23:58
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:44
-
23:27
-
23:24
-
23:21
-
23:20