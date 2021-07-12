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Сборная Италии во второй раз в истории выиграла Евро

Сборная Италии во второй раз в истории выиграла Евро
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Сборная Италии в финале Евро-2020 переиграла английскую команду и стала чемпионом континента. Это произошло во второй раз в истории.

Впервые итальянцы выиграли Евро в 1968 году. В 2000-м и 2012 годах Италия играла в финалах турнира. Сборная Англии впервые в истории играла в финале Евро.

Чемпионат Европы по футболу, сокращённо Евро — главное соревнование национальных сборных, проводимое под руководством УЕФА. Соревнование проводится каждые 4 года начиная с 1960 года.

Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Финал континентального первенства обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

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